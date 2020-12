Bymidtens butikker: Folk tror vi lukker ned

Nye corona-restriktioner betyder desværre blandt andet, at storcentre har været nødt til at lukke ned inden jul.

På trods af forvirringen har hun selv mærket, at kunderne er ude at julehandle.

- Nu har jeg jo ikke en butik, hvor der traditionelt juleshoppes. Men jeg har da haft en del kunder, og jeg sælger blandt andet mange kunstartikler. Der er mange, der har fået lyst til at male, konstaterer butiksindehaveren.

Annette Jensen er godt tilfreds med, at hun kan få lov at lange malervarer, tapet og lignende over disken frem til lillejuleaftensdag, hvorefter hun og andre detailhandlende er nødt til at holde dørene lukket.