Bymidten summede af liv - og rocken rullede ved kirken

Ringsted - 08. juli 2020 kl. 21:04

Til at begynde med virkede det ikke som om, det skulle lykkes at fylde bænkene på plænen foran Sct. Bendts Kirke op.

5 Eiffel og Yes2day stod klar på scenen og spejdede ud over forsamlingen.

Det samme gjorde formand for Club Hot Circle Jørgen Billing, der er initiativtager til dagens arrangement, SommerRocken, der vil fortsætte sommeren igennem.

- Der er udstedt 450 billetter, men om alle kommer, eller om nogen bliver derhjemme er ikke til at sige, sagde Jørgen Billing.

Han havde store forventninger til dagens arrangement:

- Det er pub og rock med gode amatører på scenen. Og jeg er godt tilfreds med den måde, det er blevet på. Jeg er utrolig glad for, at det er lykkes, for lige da corona kom, var det svært at opretholde optimismen.

Heldigvis kom der flere tilhørere, da klokken havde passeret 19. Aftensolen dansede nydeligt henover forsamlingen, så den ellers halvkølige aftenluft blev varmet op.

- Jeg synes, det er fantastisk det her. Det er et godt sted og hyggeligt, og man kan se, at folk bakker det op, sagde en af tilhørerne Inge Larsen, der hyggede sammen med sin mand, Viggo Larsen, plus gode venner og familie.

En forsamling, som også gerne deltager i foreningen Club Hot Circles indendørs arrangementer.

Snart var bænkene næsten fuldt besatte.

Folk vil det gerne Nogle valgte »balkonen« og satte sig uden for indhegningen på halvmuren foran den brostensbelagte plads ved Ringsted Torv.

Det gjorde blandt andre Susanne og Ulrik Hansen, der havde et par glas fadøl imellem sig, mens de missede med øjnene i solen.

- Det her er et fantastisk arrangement. Det er godt, at det er gratis. Man kan se, at folk vil det gerne, sagde Susanne Larsen.

På »strandpromenaden« på Torvet løb børn op og ned af de fire store sandbunker, akkurat, som det var planlagt.

Torvet sydede af liv, som det sjældent er set en hverdagsaften. Folk sad og snakkede i de opstillede strandstole og på bænkene omkring de store bowler. Og Tutten solgte is og andre gode sager til den søde tand.

Og i baggrunden rullede rocken fra en scene med Sct. Bendts Kirke som imponerende kulisse.