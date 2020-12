Byggeplads tømt i flere omgange

I to omgange er der stjålet tagpap fra en byggeplads ved Nordrup Hallen på Farendløsevej i Nordrup ved Ringsted.

I forbindelse med renovering af hallen, havde anmelderan sat to paller med tagpap (mrk. Icopal). Ved ankomst til byggepladsen onsdag kunne det konstateres, at de to paller med tagpap var væk.