Byggedirektør: Skånsomt byggeri med respekt

Ringsted - 06. oktober 2021 kl. 14:15 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Ifølge DAGBLADETs oplysninger har flere ejendomsselskaber udvist interesse for at købe jorden af ejerne i Kommuneplanens Område 5.

Et af selskaberne er det Greve-baserede Fischer Ejendomme, som tidligere har bygget i Ringsted Kommune.

I 2019 stod 44 nye rækkehuse bestående af fireværelseslejligheder i to plan således klar til udlejning på Letsborgvej i Benløse. Derudover har selskabet blandt andet opført andelsboliger i Kærehave og boliger på Diget i Benløse.

Eftertragtet kvarter Hvilke boliger, der er tiltænkt på grunden mellem Sorøvej og Havemøllevej er ifølge Fischer Ejendommes administrerende direktør ikke på plads. Men sikkert er det, at det bliver et eftertragtet boligkvarter, hvis politikerne siger ja.

- Det vil afhænge af lokalplanerne, men det kan blive meget spændende, og det er rigtig gode produkter for os og for Ringsted. Der er ingen tvivl om, at det vil være attraktivt for borgerne og for kommunen med den beliggenhed. Det bliver boliger med høj værdi og super bynært tæt på bykernen, stationen og naturen. Også for Ringsted By vil det være en super gevinst med et rigtig flot boligområde, siger Christian Fischer.

Direktøren slår fast, at han er bekendt med områdets og naturens betydning for de borgere, der i dag bor nær ådalen og som frygter at få deres udsigt spoleret.

- Vi har fuld forståelse og respekt for området og den beliggenhed, den har i Ringsted. Vi vil behandle området med respekt og meget skånsomt. Vi går ydmygt til opgaven, og vi er med på, at det ikke bare er en flad mark, men mere kuperet, siger Christian Fischer.

Misforståelse Om protesterne og underskriftsindsamlingen siger han:

- Det er en misforståelse, hvis man tror, der skal bygges helt ned til åen. Det ligger absolut ikke i kortene at bygge ned til åen. Der er en å-beskyttelseslinje, der skal tages hensyn til og i øvrigt dårlige jordbundsforhold dernede. Det er klart, at der er et bakkedrag, der skråner ned mod åen, og at bakken i et omfang vil skulle bearbejdes, men der kan tænkes mange forskellige løsninger med grønne kiler, sigtelinjer og andre arkitektoniske greb ind i anvendelsen, når vi går i gang med lokalplan. Det er både vi og kommunen fuldstændig opmærksomme på. Det ønsker vi at imødekomme, og der er ikke tænkt i at lave noget bombastisk eller etagebyggeri. Derimod vil det være lav bebyggelse, som man finder på den anden side af åen, siger Christian Fischer.

Direktøren kan ikke nævne noget om, hvor stort et antal boliger, der kunne blive tale om, men slår endnu engang fast, at man vil respektere omgivelserne med byggeri i lidt "bløde vendinger", og at hele området vil bestå af "attraktiv beliggenhed med høje ambitioner."

- Efterspørgslen er stor og vedholdende, så det er super godt for Ringsted og for os, tilføjer han.

