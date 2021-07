Emilia Lackowska kom til Danmark for fem år siden. Hun er nu med i Bydelsmødre Ringsted og har derigennem hjulpet polske landsmænd. Foto: Bodil Pinholt

Bydelsmor: Man skal have fokus på de gode ting

Ringsted - 17. juli 2021 kl. 16:06 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Sproget er den største udfordring for polske Emilia Lackowska, der flyttede til Danmark for fem år siden.

Hun er gift med en mand fra Cameroun, og det var på grund af ham, hun nu er endt på sprogskole i Ringsted og bopæl i Sorø. Det skyldes, at hendes mand fik arbejde i Danmark, så flyttede Emilia Lackowska med.

I første omgang var Emilia Lackowska ikke interesseret i at flytte til Danmark. Hun boede i Warszawa og havde et godt liv og et godt arbejde, men kærligheden sejrede, og hun fulgte med sin mand.

- Det var så svært at komme til Danmark. Jeg havde det godt i Warszawa og havde godt arbejde. Jeg sagde farvel til mit liv og startede forfra igen. Det var så svært, fortæller Emilia Lackowska.

I dag er hun glad for Danmark, og vil gerne blive boende her. Parret har fået et barn, som går i dansk institution.

Det var på sprogskolen, hun blev introduceret til Bydelsmødrene Ringsted, som hun nu er en del af.

Hun har taget uddannelsen som bydelsmor og er dermed klædt på til at hjælpe andre kvinder, der er flyttet til Danmark.

Både uddannelsen som bydelsmor og undervisningen på sprogskolen har været udfordret på grund af coronaen. Desuden kom der nye undervisere på sprogskolen undervejs.

Emilia Lackowska har taget tre moduler på sprogskolen og synes, at hun har fået en meget bedre forståelse for det danske sprog.

En en de ting der gør det svært for Emilia Lackowska at lære dansk er, at danskerne ikke bruger så meget mimik, når de taler, så de er svære at læse. Hun er vant til at kommunikere med meget mimik.

Fik arbejde

Emilia Lackowska har imidlertid sat sprogundervisningen på pause, idet hun for fire måneder siden fik arbejde som pædagogmedhjælper i en institution i København.

Det har være meget svært for hende at finde arbejde i Danmark, så derfor vil hun koncentrere sig om det nu i stedet for sprogskolen.

- Jeg er glad for at arbejde, og jeg vil gerne fortsætte, siger Emilia Lackowska, der er glad for at arbejde med børn.

Desværre er der meget få børn af danske forældre i institutioner, så der tales mest engelsk. Dermed sker der ikke den store sproglige udvikling i forhold til dansk.

Tilgengæld kan hun praktisere dansk i sit barns institution. Hun forsøger også at forbedre sproget ved at se fjernsyn og høre dansk musik. Hun er blevet glad for at lytte til dansk musik.

Anden kultur

Det er ikke kun det sproglige Emilia Lackowska kæmper med. Hun kæmper også for at lære den danske kultur.

- Det er svært at komme ind i dansk kultur, hvis du ikke har en dansk mand, siger Emilia Lackowska.

Når man kommer til at andet land, er det ifølge Emilia Lackowska vigtigt at lære sproget og sætte sig ind i landets kultur.

- Man skal have fokus på de gode ting, slår Emilia Lackowska fast.

Hun synes også det er vigtigt at være tolerant og acceptere, at tingene er anderledes i et andet land end i hendes hjemland.

Emilia Lackowska oplever for eksempel at danskerne er flittige til at bruge naturen. Det har hun taget til sig. Da hun boede i Polen var hun ikke så meget ude i naturen.

Hun har også fået lyst til at lære at strikke og sy, inspireret af mange danskere, der strikker. Emilia Lackowska vil også gerne tage kurser i madlavning og bagning.

Nyder frivilligt arbejde

Frivillige arbejde vil Emilia Lackowska også gerne være med i. Det gør hun igennem Bydelsmødrene i Ringsted, som hun selv har haft glæde af at stifte bekendtskab med. Her har hun fået venner og dermed også et netværk. Hun har også hjulpet en polsk familie her i Ringsted, blandt andet med at passe deres børn.

På længere sigt vil Emilia Lackowska gerne tage en master i Kemi, som ligger mere op af det, hun beskæftigede sig med i Polen. Foreløbig glæder hun sig imidlertid over, at hun har fået arbejde og fortsætter med det.