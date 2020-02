- Jeg kan godt blive i tvivl, om Ringsted som by er stor nok til, at det giver mening at have bycykler, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Torben Lollike (R). Bycyklerne på Torvet er kun blevet brugt otte gange de seneste tre år, mens Ringsted Bibliotek melder om minimal anvendelse af bycyklerne.

Bycykler står ubrugte hen: App-løsning kan komme i spil

Kun få turister og lokale vælger at hoppe på én af Ringsteds 16 lyseblå bycykler, når byen skal opleves. Nu foreslår kommunen at erstatte pant-system med app-løsningen Donkey Republic, men udvalgsformand er skeptisk.

Spindelvæv, rust på ringeklokken og et vådt, svampet sæde. Det er ikke just noget, der øger lysten til at hoppe på jernhesten og træde løs i pedalerne. Ikke desto mindre er det synet, der møder turister og lokale ved bycyklerne på Ringsted Torv.

