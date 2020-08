Se billedserie Med passende corona-afstand var 100 tilhørere forsamlet i Ringsted Kongrescenter. En del måtte gå hjem igen. Foto: Anders Ole Olsen

By sender rungende besked igen: Nej tak til jernbanebro - grav den ned

Ringsted - 13. august 2020

På syvende år er Ringsted-borgerne gået på barrikaderne for en sag, som mange af dem mener er indlysende klar: De siger nej tak til en jernbanebro i den vestlige bydel. Ifølge gamle tegninger fra Banedanmark skal en planlat bro i vest rage cirka 28 meter op over landskabet og den ventes at kaste både støj og skygge ned over en stribe nærliggende parcelhuse på villavejen Korsevænget.

I stedet er flertallet af borgerne positivt stemt for østlig jernbanebro på et område omkring Adamshøj, hvor der er i dag er flest marker. Det er samtidig her, hvor Adamshøj Gods ligger. Desuden skal der ske byudvikling i nærheden.

Baggrunden for borgermødet var, at der skal kunnel køre mange flere tog gennem Ringsted Station fremover. Både af hensyn til lyntoget og af hensyn til Femenrn-forbindelsen. Efter de tidligere protester faldt forslaget om en vestlig udfletning. Men nu er er et ideoplæg med fem forskellige modeller sendt i høring.

Ringsteds indbyggere har flere gange, siden planerne først blev luftet i 2013, sendt det samme besked til Banedanmark, byrådspolitikerne og Christiansborgpolitikerne: Ja til øst - nej til vest.

Torsdag mødtes borgerne igen til et borgermøde med Banedanmark, arrangeret af Ringsted Kommune. Denne gang var budskabet om muligt endnu klarere: Størstedelen ønsker en østlig jernbanebro - og de vil gerne have den gravet ned. Omfartsbanerne, som Banedfanmark har foreslået har ifølge flere borgere ingen gang på jorden, bortset fra måske lige den ene af dem.

Omfartsbaner generer - Vi er klar i spyttet i vores høringssvar. Vi ser ikke nogen ide i omfartsbanerne: Den sydlige mod Skellerød, på grund af de grønne områder. Den nordlige, fordi den kommer tæt på en af vores landsbyer og ud mod skoven og ligger på skråningen fra Bringstrup og ned mod motorvejen. - Så har vi den vestlige og østlige udfletning tilbage. Den vestlige har vi borgere skudt ned for meget længe siden, den burde ikke en gang være med på planerne. Så er der kun den østlige tilbage. Og der kan man lave forskellige varianter, sagde formand for Bringstrup-Sigersted Lokalråd Lárus Ágústsson.

Poul O. Nielsen, der er formand for Vetterslev-Høm Menighedsråd bad om mindre politisk uld i mund, når byrådet snart skal indsende høringssvaret til Banedanmark:

- Jeg går helt klart ind for den østlige løsning. Men til politikerne vil jeg sige: Jeg tror, man skal være meget præcis med, hvad det er man ønsker sig. Nemlig: »Vi ønsker den østlige udfletning.« Punktum. Slut. - De fine ord kan man køre udenom. For Banedanmark og Christiansborg kan til hver en tid sige: Jamen, vores løsning opfylder alle disse krav. Mange var enige. Byrådet skulle ikke pakke noget ind i vat. Man skulle sende et klart og præcist høringssvar.

Følsomt i Kværkeby Fra Kværkeby Borgerforening fortalte formand Finn Andersen, at man i Kværkeby følte sig stavnsbundet efter præsentationen af omfartsbanerne.

- Omfartsbanerne er helt urealistiske. Der er bare det, at ude i Kværkeby, hvor Nordbanen skulle gå igennem, er mange oprørte over det her. Der er ikke nogen, der kan sælge huse derude nu. Det er fuldstændig umuligt, så længe, der ikke er truffet en beslutning, sagde Finn Andersen.

Han pegede på, at lokalområdet også er følsomt over for den østlige løsning, blandt andet på grund af støjgener:

- Vi er lidt klemt i det område, fordi skolen ikke kan udbygges på grund af den støj, der er i forvejen. Men man kunne jo også forestille sig en tunnel-løsning i stedet for, når man nu er i gang med den store pengepung? lød forslaget.

Hvor dyrt er det? Byrådsmedlem Andreas Karlsen K) spurgte ind til økonomien i en nedgravet løsning:

- Det synes jeg oplagt. Man ser det i København og mange andre europæiske byer. Men herude på landet skal det åbenbart op og støje. - Så er det dyrt? Og hvor meget dyrere? ville byrådspolitikeren vide.

At grave koster knaster. Det kunne man forstå på områdechef i Banedanmark Thomas Bruun Jessen svar:

- Som tommefingerregel er dét at grave ned markant dyrere end at lægge det på overfladen. Er det en mulighed? Det er det nok ikke. Er det en politisk virkelighed? Det kan jeg ikke svare på. Vi tager det med, at vi skal overveje, om det er en måde at afbøde de konsekvenser, der vil være ved en bane. - Man er bare også nødt til at foreslå løsninger i det politiske system, som har gang på jord. Der skal være en eller anden sammenhæng mellem det positive udbytte, man får af at putte væsentligt flere penge i, understregede områdechefen.

Trafikken glider Formand for Ringsteds pendlere Henrik Værum Høgh bakkede op om den østlige løsning, først og fremmest ud fra pendler-synsvinkel om, at det ville få togtrafikken til at glide bedst muligt.

- En jernbane uden om en station er i min verden ikke en god løsning. Vi er 5000 til 8000 borgere, der bruger Ringsted Station til hverdag. Derudover skal alle, der passerer Danmark på øst/vest-aksen eller øst/syd-aksen, igennem Ringsted. - I vores optik er den allerbedste løsning en udfletning, hvor trafikken går hurtigt. Af de fem forslag vil det være ved en østlig udfletning. Så vores gode råd til Ringsted Kommune er: "Sats dog alt på en østlig udfletning, og glem de andre."

Behandles i byrådet Ringsted Kommune er i færd med at skrive et høringssvar til Banedanmark. Tre omfartsbaner og en østlig eller vestlig jernbanebro er på tegnebrættet. Høringssvaret behandles i byrådet den 7. september. Formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R), der var mødeleder, opsummerede, hvad han havde fået med hjem: - Jeg har noteret mig - det blev sagt meget præcist - at det handler om en østlig - og gerne en nedgravet - løsning. Og det andet budskab: At vores høringssvar skal være præcist. Og så, at man skal genere naturen og borgerne mindst muligt.

Høringsfristen hos Banedanmark er den 23. august, men byrådet har fået to ekstra uger på grund af sommerferien. Man kan indsende høringssvar på hoeringringsted@bane.dk.