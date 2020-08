By Malene Birger åbner outlet

By Malene Birger åbner outlet åbner outletbutik i Ringsted Outlet. Den 162 kvadratmeter store butik åbner fredag 7. august kl. 10 i Ringsted Outlet. Butikken kommer til at ligge mellem Superdry og Lego Wear. Det er en kæmpe fornøjelse at kunne byde By Malene Birger velkommen i vores outletby, fortæller Center Manager Jeanette Amdal.

Historien om By Malene Birger startede i København tilbage i 2003, da Malene Birger grundlagde virksomheden med en vision om at skabe tøj til den moderne kvinde.

I butikken i Ringsted Outlet kan du finde tidligere kollektioner fra By Malene Birger bl.a. de ikoniske Signature Flower accessories, men også sæsonrelevante styles herunder kjoler, strik, skjorter, bukser og meget mere.