By Malene Birger skaber tøj til den moderne kvinde, der værdsætter stil. Pr-foto

Artiklen: By Malene Birger åbner i Ringsted Outlet

Det danske modehus By Malene Birger åbner butik i Ringsted Outlet fredag den 7. august.

Inden længe kan outletbyens gæster shoppe løs i de tidløse designs med rene linjer samt de ikoniske Signature Flower accessories, der har været med til at etablere By Malene Birger som et af Danmarks helt store modehuse.