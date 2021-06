Butikstyveri fra fire butikker

Politiet fik kontakt til en 29-årig mand fra Litauen, som viste sig at være besiddelse af flere effekter, som han ikke kunne dokumentere at have erhvervet sig på redelig vis.

Han blev mistænkt for at have stjålet øretelefoner, en T-shirt og et par short uden over tasken, således at han blev sigtet for fire butikstyverier fra både Ringstedet og Ringsted Outlet til en samlet værdi af 1.348 kr.