Butikstyve taget på fersk gerning efter flere besøg i Netto

Ringsted - 27. maj 2020 kl. 12:02 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag aften klokken 20.54 anmeldte en butikskontrollant til politiet, at to udenlandske personer - en mand og en kvinde - var tilbageholdt som mistænkt for et større tyveri af varer fra supermarkedet Netto på Roskildevej i Benløse ved Ringsted.

Ved supermarkedet fik politiet overdraget de tilbageholdte. Manden havde ifølge butikskontrollanten forsøgt at stikke af inden politiets ankomst, men var blevet indhentet af kontrollanten.

Politiet foretog anholdelse af en 34-årig kvinde og en 46-årig mand fra Rumænien, som blev sigtet for tyveri af kød, knive, tøj, cremer og hårtrimmere til en samlet værdi af knap 12.000 kroner.

De havde været inde i supermarkedet flere gange og gemte de stjålne varer i deres rumænske bil, som stod på parkeringspladsen.

Ved en ransagning af bilen fandt politiet også noget værktøj af mærket Bosch, som de oplyste at have købt tidligere på dagen på Vesterbro i København, uden at de kunne oplyse nærmere omkring omstændighederne.

Derfor blev de også formelt sigtet for hæleri af værktøjet, som politiet beslaglagde som bevis.

De to anholdte blev afhørt med assistance fra en tolk og forblev i politiets varetægt, inden de onsdag bliver fremstillet for en dommer i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.