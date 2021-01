Artiklen: Butikstyve påkørte indkøbsvogn for at slippe væk

Butikstyve påkørte indkøbsvogn for at slippe væk

Tirsdag klokken 20.24 anmeldte personalet i Lidl på Odinsvej i Ringsted, at to butikstyve netop var stukket af fra butikken og kørt af sted i en bil.

De to mænd havde umiddelbart forinden fyldt en indkøbsvogn med diverse varer for omkring 10.000 kroner, hvorefter de forlod butikken med vognen uden at betale.

Medarbejderen stillede indkøbsvognen foran bilen for at forhindre den i at køre væk, men det holdt ikke føreren tilbage. Han påkørte indkøbsvognen og kørte væk fra parkeringspladsen i retning mod bymidten. De to butikstyve fik kun få varer fra vognen ind i bilen, før de flygtede.