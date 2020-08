Det lykkedes ikke for politiet at få fat i kvindens to hjælpere.

Butikstyv snuppet med flæskesteg

En 23-årig kvinde fra Rumænien blev tilbageholdt i butikken, fordi hun var mistænkt for at stjæle varer.

To mænd var mistænkt for at have medvirket til tyveriet, men de havde forladt stedet, da politiet nåede frem.