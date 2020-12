- Jeg mener ikke, at min butik er en såkaldt kritisk forretning, så for min skyld kunne myndighederne godt have lukket den. Den dag folk ikke kan undvære mine produkter, skal de nok søge læge, for så har de virkelig et problem, siger Lars Nielsen, indehaver af Skjold Burne i Ringsted. Foto: Thomas Olsen

Butiksejer undrer sig: Må gerne holde åbent mellem jul og nytår

- Jeg undrer mig over, at vi som vinhandel må holde åbent, og folk ved det faktisk ikke. Der kommer mange mennesker i butikken, som spørger til, hvornår vi har sidste åbningsdag i år, og de bliver meget overraskede, når jeg fortæller, at vi gerne må holde åbent mellem jul og nytår, siger Lars Nielsen.

