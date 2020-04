Butikker i Ringsted Outlet åbner gradvist op

Ringsted Outlet har på intet tidspunkt været pålagt en nedlukning i forbindelse med coronavirus. Alligevel har adskillige af butikker i mærkevarecentret taget konsekvensen af, at danskerne i stort tal er blevet hjemme. De fleste butikker har i en periode holdt lukket, men nu begynder flere og flere at åbne op igen.

Det handler blandt andet om at sikre, at der er fire kvadratmeter tilgængeligt kundeareal til alle kunder.

Samtidig har det vist sig, at flere internationale butikker har erfaring fra Østen, hvor man længe har døjet med smitsomme vira, som eksempelvis den smitsomme lungesygdom SARS og derfor har god erfaring med at beskytte sig med eksempelvis mundbind.

Hvordan det ender i Ringsted Outlet er endnu for tidligt at sige noget om. Men:

Jeanette Amdal fortæller, at der tydeligvis og helt naturligt har været færre kunder i butikkerne, men at de kunder, der kommer, er gode til at tage de nødvendige hensyn.

Mandag genåbnede en frisør og to tøjbutikker. Det drejer sig om Hair Factory, Wolford og Only. Den kommende uge har yderligere to butikker Puma og Calvin Klein planlagt at åbne op.