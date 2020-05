Lone Jørgensen, Byens Specialiteter og Gaver lukker forretingen om to måneder og går på efterløn. Foto: Bodil Pinholt

Butik lukker efter 20 år

Ringsted - 02. maj 2020

Byens Specialiteter og Gaver i Tinggade 12 i Ringsted lukker den 30. juni.

- Jeg har valgt at gå på efterløn. Jeg har muligheden. Den har jeg taget, fortæller ejer Lone Jørgensen.

Det har ikke været nogen nem beslutning for Lone Jørgensen at skulle dreje nøglen til butikken.

- Jeg har været meget lang tid om at tage beslutningen, oplyser Lone Jørgensen.

Det er mere end et år siden, hun begyndte med denne overvejelse.

Hun havde egentlig ikke tænkt sig at gå på efterløn, men som situationen er nu, har hun valgt at trække stikket, og det er hun glad for nu.

Det betyder, at hun får mere tid til sine børn og børnebørn.

- Det er ikke coronaens skyld, understreger Lone Jørgensen.

Det har være lidt tungt at drive forretning på det seneste, og gravearbejdet i byen har ikke just været befordrende for butikslivet.

Har opgivet at sælge forretning Det var egentlig planen, at Lone Jørgensen ville sælge forretningen, men den tanke har hun helt opgivet nu efter coronavirussen er kommet.

Men kommer der én, som vil købe, så vil Lone Jørgensen naturligvis ikke afvise. Det er jo et dejligt, lyst lokale, som er lige klar til at flytte ind i.

Lone Jørgensen har drevet forretning i Ringsted i 20 år. Hun begyndte med blomsterforretning i Nørregade, og flyttede efter et halvt år til Sct. Bendtsgade.

De seneste 11-12 år har Lone Jørgensen drevet Byens Specialiteter og Gaver i Tinggade sammen med datteren Malene Sanderhoff. Først var de i Tinggade 4 og flyttede i 2015 til nummer 12.

Malene Sanderhoff ønsker ikke at overtage forretningen.

- Det har jeg vidst hele tiden, fortæller Lone Jørgensen.

Ophørsudsalg fra på mandag På mandag begynder ophørsudsalget i afdelingen med brugte møbler og brugskunst. Her vil der være 50 procent på varerne.

Den forreste del med specialiteterne kører videre som normalt.

- Jeg har bestilt te hjem, for jeg skal holde åbent to måneder endnu. Vi skal kunne betjene kunderne med kaffe og te, siger Lone Jørgensen.

Forretningen har et godt kaffe- og tesalg. Det er nu muligt at købt store partier, hvis man vil have lidt på lager hjemme, og det kan man gøre med rabat.

Man vil fortsat også kunne finde spændende gavekurve, chokolade og gaver til Mors Dag.

- Vi skal kunne ekspedere alle de kunder, som skal have deres gaver, slår Lone Jørgensen fast.