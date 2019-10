Se billedserie Torsdag formiddag åbnede Kirkens Korshærs genbrug i nye lokaler i Nørregade. Foto: Hans Jørgen Johansen

Butik indvier nye lokaler: Vi rykker i top tre i byen

Torsdag formiddag strømmede kunderne ind, da borgmester Henrik Hvidesten klippede den lilla snor til Kirkens Korshær nye butik i Nørregade. Flytningen fra Skt. Knudsgade er en strategisk god investering, siger genbrugsleder.

En flot og central genbrugsbutik betyder mere klimavenlig handel af varer, større indtjening til de socialt udsatte og et større frivilligt fællesskab centralt i byen.

Samlet set gør det åbningen af den nye Kirkens Korshær butik i Nørregade til et stort aktiv for Ringsted, var budskabet i den tale, som borgmester Henrik Hvidesten holdt, inden han klippede den lilla snor til butikken torsdag formiddag.

Her var rigtigt mange interesserede kunder mødt op for at stille sig i kø for at være de første til at gøre et godt fund i butikken.

- Jeg tror, der har været 150 mennesker igennem dørene allerede, lød vurderingen fra Genbrugsleder hos Kirkens Korshær på Midtsjælland, Henrik Andreasen, små ti minutter efter at snoren var klippet.

Tilbage i juli meldte Kirkens Korshær ud, at man ville flytte butikken i Skt. Knudsgade til nye lokaler i Nørregade, som man overtog 1. september. Frivilligkoordinator Merete Hansen har været med hele vejen.

- Der er sket rigtigt meget med butikken på kort tid, og vi har knoklet mere end fuld tid. Og det er jo ikke ligefrem, fordi vi får overtidsbetaling, siger Merete Hansen med et glimt i øjet.

- Ej, det har været et rigtigt sjovt arbejde op til åbningen, og det er blevet rigtigt godt. Vi er overvældede over den opbakning og interesse, som der er i dag, siger hun.

Som den ene af to frivilligkoordinatorer har Merete Hansen fået 10 nye frivillige under fanerne op til åbningen. Der kan dog altid bruges flere, understreger hun.

Rykker i top tre Genbrugsleder på Midtsjælland, Henrik Andreasen, holdt den indledende tale til åbningen for de mange ventende kunder i Nørregade.

- Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, der har lagt en stor arbejdsindsats. Uden dem var der ingen butik. Vi er også rigtigt glade for at, der er mødt så mange frem i dag. Det tyder på en stor lokal opbakning til butikken, hvilket tegner godt for fremtiden, siger Henrik Andreasen.

Han siger, at flytningen til Nørregade er en strategisk investering i forretningen.

- De gamle lokaler var ikke optimale. Butikken var i to etager og inddelt i 17 forskellige rum. Det skal være nemt og overskueligt for kunden, og derfor har vi valgt at flytte til en butik i ét plan med ét stort rum på en central placering. Vi forventer, at det vil give en øget omsætning, siger Henrik Andreasen.

For nylig kunne man i DAGBLADET læse, at Kirkens Korshærs varmestue Cafe Dagmar var presset økonomisk. Det skyldtes blandt andet svigtende indtægter fra genbrugsbutikkerne på et marked, hvor der er kommet rigtigt mange spillere. Den nye butik skal give Kirkens Korshær en stærkere position i Ringsted, siger genbrugslederen.

- Mens vores gamle butik var én, som folk besøgte af og til, så synes jeg, at vi med den nye butik rykker op i top tre over genbrugsbutikker i Ringsted. Vi vil gerne være genbrugskundernes foretrukne valg, siger Henrik Andreasen.

Torsdagens åbningsfest varer frem til lukketid klokken 17, og der er gratis kaffe og kage hele dagen.