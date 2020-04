Butik har succes i en coronatid

Midt i det hele er der også succeshistorier. En af disse historier står SMP Havemaskiner på Fluebæksvej 204 i Benløse for:

Bevægelsen med, at folk gerne vil være selvforsynende med grøntsager begyndte for nogle år siden, hvor kroer, restauranter og lignende var igangsætterne, oplyser Steen Møller Petersen.

- Senere har private mennesker etableret grøntsagsmarker på et lille stykke jord ved siden af en landejendom, eller flere er gået sammen om at dyrke et større stykke jord. Det er disse mennesker, som køber vores maskiner, erklærer han.