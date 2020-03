Artiklen: Business as usual i kirkerne

- Det er business as usual i vores kirker.

Efter statsminister Mette Frederiksen (S) har opfordret til at aflyse alle arrangementer med over 1000 deltager på grund af coronavirus, nærer Ringsted Sogn ingen planer om at aflyse deres - heriblandt lørdagens klezmerkoncert med Mames Bebegenush i Skt. Bendts Kirke, der gennemføres som planlagt.