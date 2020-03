Burgerbarer er åbne med begrænsninger

Både Sunset Boulevard og McDonalds i Ringsted har drive-in. Derfor er de begge åbne indtil videre, da det så er muligt at følge myndighedernes retningslinjer for at minimere smitte med coronavirus.

- I Sunset Boulevard ønsker vi at passe på vores medarbejdere og vores gæster og derfor vælger vi nu at tage de nødvendige skridt for, at vi kan reducere smittefaren. Vi vælger at holde siddepladserne i restauranterne åbne i de restauranter, som også tilbyder drive-in. Men vi opfordrer alle gæster, som har mulighed for det, til at benytte drive-in, siger Jens Broch, administrerende direktør i Sunset Boulevard.