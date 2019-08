Kværkeby Friskole er blandt de skoler i kommunen, der oplever stor tilgang. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Bugnende ventelister hos Ringsteds privatskoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bugnende ventelister hos Ringsteds privatskoler

Lidt over en tredjedel af 0. klasse eleverne begynder i dag i en fri- eller privatskole i Ringsted Kommune. Det er ikke kun en lokal, men også landsdækkende tendens, at forældre ønsker noget andet end folkeskolen for deres børn.

Ringsted - 09. august 2019 kl. 11:57 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolestørrelse, sammenhold og ejerskab er alle ord, der flyver i luften, når skoleledere fra Ringsteds seks fri- eller privatskoler skal begrunde, hvorfor forældre fravælger folkeskolerne for deres børn. Sammen med 16 ud af landets 98 kommuner havde Ringsted Kommune den største andel af 0. klasse-elever i fri- eller privatskolerne i 2018 ifølge Danmarks Statistik.

I 2019 begynder en tredjedel af den samlede skare 0- klasses elever på en lokal fri- eller privatskole, der oplever at skulle give afslag til flere:

- Efterspørgslen har været rimelig massiv. Vores ventelister de næste tre år frem er helt fyldt, siger Jan Glerup, skoleleder ved Kværkeby Friskole, der på fire år er vokset fra 56 til 175 elever, men:

- Vi optager aldrig mere end 18 elever på en årgang, ellers hænger det hverken sammen økonomisk eller pædagogisk, siger han.

Også kommunens andre fri- og privatskoler har et loft, der generelt hedder 20-22 elever i børnehaveklasserne. Privatskolen Skt. Joseph Skole har 39 elever indskrevet, og de bliver fordelt i to børnehaveklasser.

- Så vi er så godt som fyldt, hvilket er dejligt, siger Thøger Ottosen, skoleleder ved Skt. Joseph Skole, der hvert andet år opretter to børnehaveklasser, fordi man gerne vil blive ved med at være en mindre skole.

Stor søgning til få pladser At være en lille skole er også noget, skoleleder Helle Heesche fra Ringsted Ny Friskole peger på som en kvalitet:

- Jeg tror rigtigt mange forældre tænker, at skoler ikke må blive for store, fordi det ellers bliver svært at føle ejerskab og samhørighed, siger Helle Heesche fra Ringsted Ny Friskole, der har optaget 18 elever i børnehaveklassen i år.

Også Mary Steenbeck fra Ringsted Privatskole mener, at et lille elevantal er en attraktion ved fri- og privatskolerne:

- Vi har såmænd flere stående på venteliste, end vi har elever gående her, men vi vil gerne blive ved med at være en mindre skole for at bevare vores trygge læringsmiljø, siger hun og tilføjer med henvisning til skolebygningens fysiske størrelse:

- Også fordi vi ikke ønsker, at eleverne skal sidde som burhøns.

Tryghed og faglighed Det vides ikke, hvorfor forældre i stigende grad vælger fri- eller privatskolerne, men i en undersøgelse fra 2017 peger 2.000 forældre på skolens ry, værdigrundlag og høje faglige niveau som årsager.

Viceskoleleder ved Ringsted Lilleskole, Bjarke Jon Jensen, istemmer:

- Jeg får tit at vide, at det skyldes skolens størrelse og værdigrundlaget, hvor tryghed er en af vores helt store kendemærker. De store elever er rigtigt gode til at være omsorgsfulde over de små, og så har vi en masse dygtige forældre, der også er med til at drive skolen, siger Bjarke Jon Jensen, der følges op af Helle Heesche:

- I Ringsted tror jeg, fremgangen blandt privatskolerne handler om skolesammenlægningerne. Skolereformen har nok også rykket ved nogle ting, hvor forældrene tænker, at deres børn ikke skal gå i skole hele dagen, siger hun, inden Joachim Grubbe, skoleleder ved Allindelille Friskole slutter af:

- Bare fordi vi oplever en stor efterspørgsel, betyder det ikke at vi har en bedre økonomi end folkeskolerne, men vi føler os ret sunde på mange ting. Vi er glade for at kunne gøre en forskel ved ikke at være en konkurrent, men et alternativ til skoleudviklingen i Ringsted Kommune.