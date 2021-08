Budgetaftale uden luft til ret mange nyskabelser

Der er indgået budgetaftale for 2022 i Ringsted Kommune af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Byrådet skal endeligt vedtage budgettet på byrådsmødet til oktober.

- Byrådet har gennem snart mange år sikret en sund økonomi for Ringsted Kommune, og i sidste års budget satte vipenge af til mange nye tiltag og investeringer, som f.eks. et løft af folkeskoleområdet, så der fra i år er flere voksne pr. elev, og vi fandt råderum til at nedsætte skatten. I år har råderummetdog været mindre. Men jeg er glad for, at vi lander en budgetaftale, der sikrer, at vi fortsat investerer i fremtiden og fastholder den kommunale kernevelfærd uden besparelser. Samtidig har vi fundetpenge til områder, hvor vi kan konstatere, at der er merudgifter som f.eks. på hele det specialiserede områdeog til den ændrede demografi på ældreområdet, siger borgmester Henrik Hvidesten i en pressemeddelelse om budgetforliget.