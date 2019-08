Se billedserie René Hansen er brygger i eget bryggeri. Lørdag vandt han RØV - Ringsted Øl Valg med sin hindbær- og lakridsøl. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Brygmesteren fra Bringstrup balancerer mellem bryg og børn

Ringsted - 20. august 2019 kl. 15:57 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bringstrup: Man kan næsten se det, når man ankommer: At skillelinjen mellem privat- og arbejdsliv allerede er udvisket ved den meterkorte distance mellem bryggeri og det hjem, brygger René Hansen bor i sammen med sin hustru og tre børn.

Det var Det Lille Bryggeri, der lørdag vandt ølfestivalen Ringsted Øl Valg med en øl brygget på hindbær og lakrids, men for René Hansen er det næsten blevet hverdag at vinde. Det udstråler diplomerne, der hænger over hovedøren til gårdbutikken, han driver sammen med hustruen Randi, og som agerer salgssted for bryggeriets mangeartede øl brygget på alt lige fra skumfiduser til chili.

Selv er René Hansen anderledes ydmyg.

- Jeg brygger bredt, og det er der mange, der kan lide, men jeg er ret kritisk overfor mit eget øl. Jeg føler næsten altid, at jeg kan gøre det bedre, siger bryggeren og tilføjer i samme vending:

- Med hindbær- og lakridsøllen har jeg virkelig presset den, for den viser jo, hvor vidt man gå med øl. Hindbærren starter i kinderne, og så får man den der dybe lakrids i ganen, samtidig med at det er helt tydeligt, at det er en øl, siger René Hansen entusiastisk.

Fra familie til solo Det Lille Bryggeri startede egentlig som et familieforetagende. Efter René erhvervede sig en ølbutik med sin far, der tidligere havde haft en vinbutik, blev de i 2005 spurgt af en brygmester, om de ville lære at brygge deres egen øl. Og derfra gik det slag i slag.

- I 2009 købte jeg og min hustru så stedet her, og jeg begyndte så småt at brygge selv i smedjen ved siden af, siger René Hansen, der for to år siden byttede sit anlæg på 250 liter ud og for alvor stemplede ind i bryggeribranchen med købet af et 1400 liters anlæg.

En travl mand I 2015 blev Det Lille Bryggeri så en enkeltmandsvirksomhed, men det løber kun lige rundt for René Hansen, der stadig "går med livrem og seler" og derfor arbejder som konsulent i Holbæk Kommune ved siden af:

- Man bruger mere end 37 timer på at brygge øl, men da de tilbød mig en stilling på deltid, kunne jeg ikke andet end at takke ja, siger René Hansen, der er en travl mand:

- Næste ledige weekend er sidst i september, og jeg er ude i hver weekend og derfor væk fra min familie indtil da. Når hobby møder arbejdsliv, bliver balancen bare rigtig svær, siger René Hansen.

Kræftøl

I den kommende weekend skal Det Lille Bryggeri til en stor ølfestival i Køge, og så er han som det eneste nordiske bryggeri blevet udvalgt til en stor festival for de gyldne dråber i Bruxelles. Derudover har bryggeriet valgt at stille med et holdt til weekendens Stafet For Livet i Ringsted, der samler ind til Kræftens Bekæmpelse.

- Min hustru er selv ramt af kræft, men er nu blevet erklæret symptomfri, så jeg ser det som en selvfølgelighed at støtte op om et initiativ som stafetten, siger René Hansen, der til lejligheden har brygget en særlig kræft-øl.

Han pointerer, at Det Lille Bryggeri ikke ville kunne deltage i så mange events uden de mange frivillige, der hjælper til. Men han har hverken råd eller lyst til at ansætte flere.

- Jeg er tilfreds med størrelsen nu, og jeg kan følge med. På sigt vil jeg da også gerne kunne gå hundrede procent ind i det, men nu må vi se, siger han om bryggeriet, der trods succes og diplomer vil vedblive med at være Det Lille Bryggeri.