Bryggeri-ejer holder vejret og håber på hjælpende hånd

Konkret giver pakken en hjælpende hånd til virksomheder, der som følge af corona-krisen står til at fyre mere end 30 procent af virksomhedens ansatte eller mere end 50 medarbejdere. Virksomhederne kan få dækket 75 procent af medarbejdernes løn fra staten, hvis den lover ikke at varsle fyringer.

Krisen tvinger brygmesteren til at tænke kreativt. Derfor begyndte han i fredags at tilbyde sine kunder gratis levering af øl i Midt- og Vestsjælland og Københavnsområdet.

Håber på hjælpende hånd

Salget til private kunder alene er dog ikke tilstrækkeligt til at på sigt at holde bryggeriet kørende.

- Vi går lidt og holder vejret, for der er ingen, der ved, hvor længe denne her situation kommer til at vare ved. Jeg kommer utvivlsomt til at tabe penge. Men jeg står heldigvis i den priviligerede situation, at jeg ikke har en husleje at betale, siger René Hansen, som driver bryggeriet i forlængelse af privaten i Bringstrup.

Ligesom SMVdanmark,så håber René Hansen, at regeringen snart er klar med en hjælpende hånd til enkeltmandsvirksomheder som hans.

- Mette Frederiksen nævnte på pressemødet søndag, at de selvstændige var næste punkt på dagsordenen, så jeg er fortrøstningsfuld, siger René Hansen.