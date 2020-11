René Hansen, Det Lille Bryggeri prøver hele tiden at tænke nyt for at holde omsætningen oppe. Foto: Anders Ole Olsen

Brygger: Man prøver hele tiden at tænke nyt

I øjeblikket er han ved at udvide butikslokalet og rykker noget af butikken ud i produktionshallen. Foruden mere plads betyder det også, at kunder kan komme ind i butikken fra to sider.

Det har René Hansen, Det Lille Bryggeri i Bringstrup, gjort for at holde gryden i kog.

Bodil Pinholt Der skal tænkes nyt her under coronapandemien, fordi mange ting slet ikke er,som de plejer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her