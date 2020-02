- Jeg er selvfølgelig megastolt og megaglad over, at vi er nomineret til erhvervsprisen. Jeg føler, at det er en anerkendelse af det arbejde, vi har gjort de seneste fem år, siger Anders Jensen.

Brugsen nomineret til pris: Vi er ikke som vores konkurrenter

Dagli’ Brugsen Høm er indstillet til Ringsted Erhvervsforums Erhvervspris 2020 for at være et levende og aktivt lokalt samlingspunkt. Gennem blandt andet aktiviteter og sponsorater af lokale foreninger går Brugsen den ekstra mil for Ringsted Syd.

Selvom afhentning af kunder i landområderne i taxa eller pakkeudlevering ikke isoleret set er aktiviter, der giver plus på den økonomiske bundlinje, så er det måske netop den slags tiltag, der gør at Dagli' Brugsen i Høm i disse år oplever en støt stigende omsætning år for år og overvældende positiv feedback fra kunderne. Brugsforeningen gør noget ekstra for kunderne, og det bliver belønnet.

