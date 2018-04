Anders Jensen kender til andre købmænd, der har forsøgt sig med busafhentning af kunder. Nu vil han selv prøve idéen af. Foto: Hans-Henrik Lærke

Brugsen i Høm vil hente sine kunder

Ringsted - 20. april 2018

Brugsen i Høm vil til at hente sine kunder med bus.

- Vi drømmer om, at folk kan tage en hyggelig tur sammen og handle deres dagligvare hos os, siger uddeler i Dagli' Brugsen i Høm Anders Jensen, som hverken mener, at manglende bil eller gangbesvær skal være en hindring for at gøre sine indkøb.

I samarbejde med Nygaards Turist- og Minibusser vil Dagli' Brugsen derfor arrangerer buskørsel fra oplandsbyerne på onsdag formiddage, så kunderne kan blive bragt til Dagli' Brugsen. Billetprisen er en flad 20'er.

Anders Jensen forstiller sig, at den typiske kunde hører til blandt de ældre generationer og ikke selv har mulighed for at sætte sig bag rattet eller på cyklen.

- Vi vil gerne gøre en forskel for folk - også de af vores kunder, der ikke er så godt gående, siger brugsuddeleren og fortsætter:

- Vi har også en ordning med bringe varer ud til folk, men vi tror, det er godt selv at komme ud, få en snak og møde os i butikken. Desuden kan man selv vælge varerne i butikken. Det, tænker jeg, mange gerne vil.

Idéen med busafhentning af kunderne har været oppe at vende før i Høm. Det har ikke lige passet ind tidligere. Nu skal konceptet så afprøves.

Det er planen, at to minibusser hver onsdag formiddag vil køre hver sin fastlagte rute og samle kunderne op. Minibusserne har ni pladser, og der er ikke umiddelbart planer om at lave et bookingsystem.

- Hvis man allerede nu ved, at man er interesseret i ordning, så hører vi gerne fra folk. Der er ni pladser i busserne, så de kan hurtigt blive fyldt op. Hvis det bliver en succes, og andre gerne vil med, kan vi måske udvide ruten og pladsen, siger Anders Jensen, som tror på fyldte busser og glade kunder.

Premieren for busturene er onsdag 25. april.