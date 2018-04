Se billedserie Brugsuddeler Anders Jensen stod klar til at byde de busfragtede kunder velkommen til Høm. Foto: Thomas Olsen

Brugsbussen på jomfrurejse

Ringsted - 25. april 2018 kl. 14:33 Af Yngve Saxil Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagli' Brugsen i Høm har lanceret et nyt koncept, hvor kunderne bliver hentet i bus og kørt til butikken. I dag var det første tur for bussen, der ankom klokken 9:25 til butikken på Næstvedvej. Brugsuddeler Anders Jensen stod klar til at tage imod de rejsende kunder og havde sørget for, at der var kaffe og kage i dagens anledning.

Grethe Frederiksen fra Gyrstinge, havde valgt at springe på »Brugsbussen« for at komme ud og handle.

- Der er ikke længere en købmand i Gyrstinge, hvilket er det rene møg, så jeg er afhængig af, at jeg kan få mine børn til at køre mig, fortæller hun.

Jan Hansen havde også valgt, at prøve ruten af, da han syntes at det var et godt initiativ.

- Jeg giver det i hvert fald en chance og støtter op om projektet. Det synes jeg også at man skal gøre, når nogen laver sådan et initiativ her, siger han.

Grethe Frederiksen håber at busordningen bliver en succes, så den fortsat vil køre ruten fra Gyrstinge til Brugsen på Næstvedvej.

- Så kunne jeg slippe for at være afhængig af, at mine børn kan køre mig og i stedet klare indkøbene selv, siger hun.

Busruten til og fra Dagli' Brugsen er lavet i samarbejde med Nygaards Turist- og Minibusser, Der hver onsdag formiddag vil samle kunderne i oplandsbyerne op, så de kan blive bragt til Dagli' Brugsen. Billetprisen er en flad 20'er.