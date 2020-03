Politikerne søger hjælp hos brugerne for at få klarlagt, om der er noget, som kan pilles ud af etape 2 for at få prisen ned i nærheden af 29 millioner kroner. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Brugerne får indflydelse på sportscenterets fremtid

Ringsted - 05. marts 2020 kl. 13:25 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt Økonomiudvalg i Ringsted Kommune besluttede tirsdag aften, at Kultur- og Fritidsudvalget skal invitere Ringsted Sport Centers bestyrelse og følgegruppen for udvidelsen af sportscenteret til en drøftelse af det videre forløb.

Det sker i forlængelse af, at det ikke lykkedes at få et brugbart tilbud på etape 2 af udvidelsen i en omvendt begrænset licitation med en fast pris på 28,7 millioner kroner.

Fem virksomheder blev indbudt til at afgive tilbud, men ved fristens udløb var der kun indkommet to tilbud, og de havde en prisoverskridelse på henholdsvis 7,7 og 8,1 millioner kroner.

- De indkomne tilbud ligger så langt fra det beløb, som vi har afsat til etape 2, at vi mener, det er på sin plads at tage en ny snak med sportscenterets brugere om, hvad vi eventuelt kan pille ud for at få prisen ned, siger Ringsteds borgmester, Henrik Hvidesten (V).

Den nuværende plan for etape 2 indeholder blandt andet en ny foyer-bygning, der skal binde hallerne bedre sammen, og en ny multihal.