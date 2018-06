Brugerbetaling på danskundervisning resulterer i fyringer

2000 kroner for et modul og et depositum på 1250 kroner for at begynde. Det bliver frem over prisen for at gå til danskundervisning for udenlandske arbejdstagere og studerende, efter Folketinget i mandags stemte forslaget igennem som en del af den nye skatteaftale.