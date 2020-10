Brødrister brændte på i lejlighed

- Der kom røg fra en lejlighed. Beboeren havde ristet brød i en brødrister, der stod på komfuret. Det er et fast, glaskeramisk underlag, så det er sådan set fint nok at stille brødristeren der. Beboeren havde trukket stikket ud af brødristeren, men var så kommet til at tænde for komfuret med maven, da han rakte over til kontakten, siger vagthavende indsatsleder Torben Larsen.