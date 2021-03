Nu er der d-vitamin i brødet fra Konditorbager i Ringsted. Foto: Jens Wollesen

Brød får ekstra vitaminindsprøjtning

Ringsted - 28. marts 2021 kl. 16:09 Kontakt redaktionen

Det er nok de færreste, der forbinder et besøg hos bageren med kosttilskud. Ikke desto mindre er det nu en realitet, når KonditorBager i Søndervang, Ringsted, fremover vil bage alle sine brød med et ekstra skud D-vitamin.

Efter et vellykket forsøg med chufabrød, der er fem brød bagt med en specialudviklet gær med D-vitamin i, har KonditorBagers bagerier siden december gjort brug af den specialudviklede gær i deres brød.

- Vi vil gerne være på forkant med nye ingredienser og samtidig være med til at øge sundheden, når vi har mulighed for at gøre det uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det har vi tidligere vist, at vi kan, med vores chufabrød, hvor to skiver af brødet dækkede 30 procent af det daglige D-vitaminbehov. Gæren fungerer så godt i vores brød, at vi nu bruger det i alle vores brød, siger Morten Lapholm, der er direktør i KonditorBager.

Beslutningen om at opgradere brødene med ekstra D-vitamin sker samtidig med, at Fødevarestyrelsen i december ændrede anbefalingerne for indtagelse af D-vitaminer. Den nye anbefaling for D-vitamin er, at alle voksne og børn over fire år opfordres til at tage D-vitamin som kosttilskud i vinterhalvåret.

De ændrede anbefalinger for D-vitamin kommer som følge af en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, der viser, at næsten tyve procent af befolkningen lider af mangel på D-vitamin om foråret. Det svarer til 6969 af borgerne i Ringsted Kommune. Konsekvensen af D-vitaminmanglen kan blandt andet være knogleskørhed i alderdommen.

Selvom brødene får en vitaminindsprøjtning, kan kunderne ifølge Rikke Gryberg, der er konditor i KonditorBager i Ringsted, se frem til den samme gode smagsoplevelse, de er vant til.

- Vi har testet gæren flere gange for at være sikre på, at smagen stadig er den samme. Det er den, så jeg er bare glad for at kunne tilbyde brød med ekstra vitaminer, siger Rikke Gryberg.