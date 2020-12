Banedanmark får travlt i aften- og nattetimerne omkring jul og nytår. Det kan forstyrre nogle lokale beboeres nattesøvn. Foto: Banedanmark

Broarbejde giver laaang omkørsel ved juletid

Ringsted - 17. december 2020 kl. 09:47 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

En nødvendig renovering af jernbanebroen over hovedvejen, Køgevej, mellem Ringsted og Køge ved Fjællebro gør, at vejen vil være spærret nogle aftener og nætter i slutningen af december og begyndelsen af januar. Det oplyser Banedanmark.

Den ene af de to jernbanebroer, der fører over Køgevej (Rute 150) ved Fjællebro lidt uden for Ringsted, er nemlig under renovering. Dæklaget af beton på broens underside bliver skiftet ud, og bilisterne har derfor i en periode kun haft et spor at køre i, når de skulle under broen.

Natarbejde Når Banedanmark nu skal i gang med at udskifte dæklaget midt over vejen, bliver det desværre nødvendigt at spærre vejen under arbejdet. Derfor er arbejdet planlagt, så den sidste del udføres om aftenen fra klokken 21 og om natten frem til klokken 04.50.

Det vil ikke desto mindre betyde at bilisterne skal ud på en større omvej på 24 kilometer for at komme forbi spærringen. Det lyder umiddelbart som en meget lang omvej.

DAGBLADET Ringsted har fået verificeret hos Banedanmark, at det virkelig drejer sig om en køretur på denne længde.

- Det er rigtigt nok. Omkørslen er på 24 kilometer, lyder det bekræftende fra Banedanmarks pressetjeneste.

Den lange omkørsel skyldes ifølge Banedanmark, at man vil undgå at sende trafikken ad mindre småveje. Derfor går turen omkring landsbyen Nordrup syd for Fjællebro, og det ender altså med at være en tur på i alt 24 kilometer.

De nærmeste naboer til broen skal nok også kaste en hvid pind efter julefreden. I hvert fald i de decemberdage, hvor der arbejdes. Der er nemlig tale om støjende arbejde - især den første nat, oplyser Banedanmark.

Naboer er dog informeret forhånd.

Hver morgen vil arbejderne på broen være ryddet, så der vil være klar til almindelig gennemkørsel ad Køgevej (Rute 150) fra klokken 04:50.

Larm i juledage Arbejdet med at udskifte betonen på undersiden af broen kommer til at foregå i følgende aftener/nætter:

21. december-22. december 21.00-04.50

22. december-23. december 21.00-04.50

28. december-29. december 21.00-04.50

29. december-30. december 21.00-04.50

4. januar-5. januar 21.00-04.50

5. januar-6. januar 21.00-04.50

I perioden med broarbejde vil bilister på Køgevej i tidsrummet 21.00-04.50 blive henvist af gule skilte til en omkørsel.