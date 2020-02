Andreas Karlsen fra De Konservative glæder sig over opbakning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i sagen om tonen i breve til sygemeldte borgere. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Breve til sygemeldte skal kigges efter i sømmene

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er blevet enige om at tage fat i NemRefusion for at få ændret negative formuleringer i breve til sygemeldte.

Ringsted - 25. februar 2020

Politikerne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted Kommune vil have gjort noget ved den tone, som lægges for dagen i breve til sygemeldte.

Det sker efter, at De Konservatives Andreas Karlsen på baggrund af en borgerhenvendelse bragte en sag på dagsordenen om tonen i kommunens kommunikation.

Den pågældende stressramte borger, der i DAGBLADET bare gerne vil kaldes 'Martin,' oplevede en kold og fremmed tone i brevene fra Ringsted Kommune, da han var sygemeldt.

- Jeg fik det indtryk, at det var vigtigere for dem, at jeg kom i arbejde end at jeg blev rask. Man vil gerne føle, at det er én selv og kommunen mod sygdommen, snarere én selv mod sygdommen og kommunen, siger 'Martin'.

Nu er der udsigt til, at der bliver ændret i kommunikationen, efter at sagen har været oppe til politisk drøftelse.

- Der var fuld opbakning fra udvalget og en bred forståelse for problematikken, fortæller Andreas Karlsen (K) til DAGBLADET.

Det viste sig dog, at det ikke er Ringsted Kommune, der forfatter standardbrevene til sygemeldte, men derimod NemRefusion. Derfor har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bedt kommunen rette henvendelse til firmaet for at få ændret de formuleringer, der opfattes negativt.

- Der er måske nogle, der mener, at dette er en lille sag, men det er første skridt på vejen til at få en ordentlig dialog kommune og borger imellem, siger Andreas Karlsen.