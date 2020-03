Mange af foreningens medlemmer flyver med duer, fordi deres far gjorde det, da de var børn. Så det er en historie, der gentager sig selv, hvis nu 16-årige Kian Christensen følger i far Martins fodboldfodspor og bliver brevdueflyver. - Jeg er ikke medlem endnu, men jeg overvejer at blive det. Jeg synes, det er spændende, siger Kian Christensen.

Brevduer er lige så spændende som fodbold

Far Martin var ellers et helt andet sted i sportsverdenen.

- Jeg spillede fodbold i Lyngby på danmarksserieholdet. Men på grund af for mange skader måtte jeg stoppe. Jeg er et stort konkurrencemenneske, så jeg skulle finde noget andet end fodbold at gå op i. Et familiemedlem har brevduer, så jeg tog en dag for at se på det og blev grebet af det med det samme, fortæller Martin Christensen.