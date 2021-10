Der tegner sig et politisk flertal for at få samlet den kommunale administration på et nyt rådhus. Indtil videre holder politikerne dog planerne tæt ind til kroppen, men har borgerne ikke krav på at kende til indholdet og politikernes forskellige holdninger til projektet inden 16. november? Foto: Thomas Olsen

Bredt samarbejde har sløret politiske skel

Det kom senest til udtryk i budgetforliget for 2022, hvor Venstre valgte at se bort fra muligheden for en yderligere sænkning af personskatten for at imødekomme Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, som året før var gået med i budgetforlig, selv om det indeholdt en pæn skattesænkning, efter at udligningsreformen faldt gunstigt ud for Ringsted Kommune.