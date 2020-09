Byrådsmedlemmer og lokalformænd var samlet i byrådssalen til de afgørende budgetforhandlinger søndag eftermiddag. Foto: Ringsted Kommune

Bredt budgetforlig med fokus på børn og uddannelse

Ringsted - 28. september 2020

Et løft af folkeskolen med ca. 10 millioner kroner årligt til bl.a. to-voksenordninger og lavere klassekvotienter. Penge til at styrke børne- og familierådgivningen. Nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 %. Og så skal Ringsted Sport Center udvides. Det er nogle af hovedelementerne i budgetaftalen for 2021 i Ringsted Kommune.

Den er indgået mellem samtlige partier. Byrådet skal endeligt vedtage budgettet for 2021 på byrådsmødet torsdag den 8. oktober.

- Byrådet har gennem de seneste år sikret en meget sund økonomi for Ringsted Kommune, og udligningsreformen har givet nye muligheder, så med budgettet for 2021 investerer vi betydeligt i fremtidens service, bygninger og anlæg. Igen i år har vi et forlig, som hele byrådet står bag, og det sikrer borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere stabile og holdbare løsninger. Det er også med til at gøre Ringsted til en attraktiv kommune for tilflyttere og nye virksomheder siger borgmester Henrik Hvidesten i en pressemeddelelse.

Fagligt løft i folkeskolen

For partierne har børn, uddannelse og familier været et af fokuspunkterne i årets budgetaftale.

I alt tilføres folkeskolerne ca. 10 millioner kroner mere om året. Pengene afsættes til, at der maksimalt må være 24 elever i nye klasser fra skoleåret 2021/2022. Og der tilføres fra skoleåret 2021/22 ressourcer til en såkaldt 2-voksenordning særligt til undervisning i dansk og matematik - f.eks. til klasser med flere end 22 elever eller til klasser, hvor der er særlige udfordringer.

Alt i alt er målet for partierne med de ekstra penge til folkeskolerne, at elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger. Helt konkret er det Byrådets ambition, at de faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver i bundne prøvefag mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2023.

Derudover indeholder budgetaftalen også en ambition om at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet ved at der kommer mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Målsætningen er, at andelen af uddannede pædagoger kommer til at udgøre mindst 60 % inden udgangen af 2022. Derudover er det forventningen, at der kommer midler fra staten til at indføre minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Og endeligt skal Ringsted Kommunes Børne- og Familierådgivning og Ungeenheden, der blandt andet støtter vanskeligt stillede børn, unge og familier, styrkes. Det sker bl.a. ved at gøre fire midlertidige stillinger faste og tilføre yderligere midler til en ekstra stilling.

Udvikling af idræts- og fritidsområdet

Budgetaftalen for 2021 giver flere penge til nye anlæg og bygninger i kommunen.

Der sættes ca. 11 millioner kroner mere af til udvidelsesplanerne for Ringsted Sport Center, så arbejdet med at bygge en ny foyer, ny café og en ny multisal kan sættes i gang. Der er også penge til et nyt saunaland ved Ringsted Sport Center. På fritidsområdet er der også afsat penge til, at der skal etableres stier omkring den nye kunstgræsbane i Benløse.

De seneste to år har det mobile bibliotek - Mobibben - stået en uge ad gangen i fire af kommunens landområder. Med budgetaftalen er der sat penge af til, at der kan indkøbes to nye mobibber, så mindst alle de lokalområder, der i dag betjenes af bogbussen, fremover får besøg af en Mobib en uge hver måned.

Endeligt er der også sat penge af til etablering af en legeplads ved daginstitutionen Solstrålen i Benløse.

Skattebetaling ned med 32 millioner kroner

Allerede for en måneds tid siden indgik partierne i øvrigt den første delaftale for næste års budget med en skattesænkning på 0,6 procent om året. Det betyder, at borgerne i kommunen fremover skal betale ca. 32 millioner kroner mindre i skat årligt. Staten yder et tilskud på 20 millioner kroner årligt til skattenedsættelse, mens Ringsted Kommune selv finansierer de sidste 12 millioner kroner.