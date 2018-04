Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Bred enighed om at åbne flere akutstuer

Ringsted - 11. april 2018 kl. 09:29 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Behovet for flere akutstuer i plejesektoren i Ringsted Kommune har været kendt længe. Problemet blev dokumenteret sort på hvidt, da en analyse blev lavet på baggrund af alle borgernes journaler fra 2017.

- Vi kender til 24 afslag fra læger om at få en akutplads, men der kan i virkeligheden godt have været flere. Når det står klart, at der ikke er plads, så bliver folk jo sendt på sygehuset, fremførte Benny Christensen (S), som mener behovet for flere akutpladser skal løses nu. Problemet er for presserende til at afvente, at det nye sundhedshus åbner.

Med byrådets beslutning om at åbne fire nye stuer er problemet blevet taklet. For nu.

- Jeg tror, vi får brug for flere pladser, sagde Benny Christensen i byrådssalen mandag aften

Han uddybede sin formodning med, at sygehusene begynder at sende medicinske patienter hjem meget tidligt. Her skal kommunen stå klar med midlertidige pladser til de mest plejekrævende.

I kommunens kvalitetsstandarder står der, at borgere som henvises til en akutstue eller midlertidig plads ikke kan forvente at få en enestue. Det kan de heller ikke fremover, men der er dog forbedringer i sigte.

- Med fire ekstra stuer får vi bedre muligheder for at lave en mere hensigtsmæssig sammensætning af patienter. Vi har fået klager over, at patienter med vidt forskellige behov har delt stuer. Nogle skal have ro, andre er udadreagerende, siger Benny Christensen.

Byrådet yngste medlem har samme opfattelse.

- Vi går ind for, at der oprettes fire ekstra akutstuer. I Ringsted Kommune har man for længe haft en høj - og til tider for høj - belægning på vores akutstuer, lød det fra Andreas Karlsen (K).

Det betyder, at alle ni stuer på Knud Lavard Centeret, som i en periode har været brugt til administrative opgaver, på sigt måske skal laves til akutstuer og midlertidige pladser, men ikke endnu.

- Fire stuer er slet ikke løsningen på det problem, og det er et område, der skal følges rigtig tæt. Men der er heller ikke noget i det, vi har fået fremlagt, der skriger på, at alle pladser skal åbnes. Det ville være den sikre løsning, men også økonomisk uansvarligt. Mange af pladserne vil stå tomme meget af tiden, sagde Tina Mia Eriksen (DF).

Hos Enhedslisten havde man håbet, at alle ni stue på Knud Lavard Centeret ville blive ryddet for administrativt personale og omdannet til akutstuer.

- Jeg mener stadig, der er brug for at åbne alle ni stuer. Det forslag har ikke vundet gehør, så dem, der har brug for en akutstue eller midlertidig plads må nøjes med den næstbedste løsning, lød det fra Jan Jakobsen (EL).