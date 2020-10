Brandt Diamant A/S bliver en del af Kingo-koncernen

Se billedserie Her ses Kingos hovedsæde i Silkeborg. Pr-foto

Ringsted - 04. oktober 2020 kl. 06:59 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

I forbindelse med et strategisk samarbejde mellem Kingo og Brandt Diamant A/S, overtog Kingo samtlige aktier i Brandt Diamant A/S pr. 1. oktober 2020. Bore-/skærevirksomheden har haft base i Ringsted, og fortsætter som selvstændig virksomhed fra lokaler i Hedehusene.

Brandt Diamant blev etableret i 1987 af Bjarne Brandt, dengang under navnet Midtsjællands Diamantboring.

Siden er virksomheden vokset og har forgrenet sig, og Jeanette Brandt er kommet med.

- Vi har gjort det her for at blive lidt større og stærkere og for at få lidt større muskler at lege med, siger Bjarne Brandt til avisen.

Der er stadig en masse ansatte her fra lokalområdet, og Brandt Diamant A/S kører fortsat meget i Ringsted.

Med købet af det veldrevne bore-/skærefirma, Brandt Diamant A/S, sikrer den miljøbevidste nedrivnings- og genanvendelseskoncern, Kingo en solid markedsposition på Sjælland både generelt og specifikt inden for bore-/skærearbejde.

Brandt Diamant A/S fortsætter uændret med at tilbyde alt inden for diamantskæring og boring. Ligeledes fortsætter direktørerne Bjarne Brandt og Jeanette Brandt med at lede virksomheden og tilbyde deres værdsatte service og kvalitet baseret på 40 års erfaring i branchen.

For begge parter er der i forbindelse med opkøbet lagt vægt på disse kerneværdier i den fortsatte drift.

- Udover oplagte forretningsmæssige synergier har drøftelserne de seneste måneder synliggjort en række fælles værdier. Som eksempler kan nævnes arbejdsmiljø, miljø, kvalitet, udvikling samt omtanke og omhu. Begge virksomheder er desuden certificerede, siger Kingos ejer, Thomas Kingo Karlsen.

I juni 2019 opkøbte Kingo på samme vis det Aarhusianske bore-/skærefirma, JM Dansk Betonboring A/S, der siden har fungeret som et selvstændigt succesfuldt selskab.

- Vi har været meget tilfredse med, at JM Dansk Betonboring A/S blev en del af Kingo for godt et år siden. Vi tvivlede således heller ikke, da vi fik en henvendelse om et strategisk samarbejde med Brandt Diamant A/S, der med 40 års erfaring som ejerleddet virksomhed og cirka 25 dygtige medarbejdere er førende inden for betonskæring- og boring på Sjælland, udtaler Thomas Kingo Karlsen.

Brandt Diamant A/S var allerede en betydende leverandør til Kingo på Sjælland, og begge parter glæder sig over det nu styrkede samarbejde.

- Der er ingen tvivl om, at vi sammen er stærkere. Udvikling og innovative løsninger har stor prioritet hos både Kingo og os. Med flere kompetencer og større muskler, vil vi i fællesskab kunne udvikle endnu bedre løsninger for kunderne, siger Bjarne Brandt adm. direktør i Brandt Diamant A/S.