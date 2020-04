Viceberedskabsinspektør Torben Larsen (tv) må nøjes med at tale med sig selv for tiden. På grund af coronareglerne må hverken brandmand Brian Ibsen eller hans deltidskolleger opholde sig på stationen udover de få øjeblikke, det varer at møde ind, springe i brandmandsdragten og køre af sted på en alarm. Billedet er fra nytårsparolen i 2019, dengang alle også brandmænd måtte samles til sociale sammenkomster.

Brandstationens kaffemaskine er slukket

Døgnet rundt er et fuldt bemandet vagthold klar til at rykke ud med brandbilerne fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning i Ringsted til de alamer, der løber ind.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her