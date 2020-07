Brand i lade og rensningsanlæg

Inde på loftet brændte det ved tagkonstruktionen, og brandvæsnet begyndte slukningsarbejdet, som hurtigt var overstået. Brandvæsnet blev dog på stedet for at sikre sig, at alle gløder i taget var slukket.

Politiet undersøgte stedet for at finde frem til brandårsagen. Ifølge gårdejeren havde der være en mindre brand ved et rensningsanlæg, som ejeren selv havde slukket med en brandslukker. Efter de foreløbige undersøgelser formodes det, at der efter branden i rensningsanlægget er nogle glæder, som har ligget og ulmet og på et tidspunkt fået fat i taget.