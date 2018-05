Boyzone på festivalen

Bandet fra Irland er uden tvivl blandt de største europæiske boybands, Gruppen formåede at give konkurrence til Take That og Westlife i 90'erne.

Boyzone blev sat på standby i 2009 efter, at bandmedlem Stephen Gately døde på tragisk vis under en solferie på Mallorca.

For de fleste står hits som »Picture of you«, »No Matter What«, »Baby Can I Hold You« og »Love Me For A Reason« stadig højt på listen over 90'er-favoritter