Botox buldrer frem: Kom med under sprøjten

Ringsted - 10. juli 2021 kl. 10:12 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

- Nu tager vi først lige nogle før-billeder. Og du slapper bare af. Godt. Smil. Og så vender du siden til. Fint. Og smil. Og den anden side. Og smil. Så kan du komme op i stolen. Ligger du okay? Godt. Prøv at smile, så markerer jeg lige, hvor rynken er, og hvor indstiksstedet skal være. Så kommer der et prik. Det var det. Så må du ikke røre området de næste fire timer ej heller dyrke motion.

Hvis du er i tvivl om, hvad du lige har været vidne til, kære læser, kan jeg fortælle dig, at det var en kosmetisk behandling med botox for at fjerne såkaldte smilerynker omkring øjnene.

Måske lød det ikke så ukendt for dig alligevel, for efterspørgslen på kosmetiske behandlinger med botox og såkaldte fillers er faktisk steget med 33 procent hvert år i de sidste tre år.

- Jeg er her kun to dage om ugen, men jeg har en 20-30 stykker igennem på en uge, fortæller kosmetisk- og operationssygeplejerske på privathospitalet Aleris-Hamlet i Ringsted Sandra Madvig Dudmish, efter hun har sprøjtet botox i kødet på 43-årige Mette Nielsen:

- Det føles fint. Det niver lidt, fordi det er et følsomt lille område, men det er til at klare, siger hun fra briksen efter behandlingen.

Kvinder i 40'erne Som kvinde i 40'erne går Mette Nielsen som fod i hose med den målgruppe, der særligt benytter sig af de kosmetiske behandlingstilbud, forklarer sygeplejerske Sandra Madvig Dudmish:

- Det er helt klart den her bekymringsrynke mellem brynene og smilerynker ved øjnene, som vi behandler mest, tilføjer hun.

Og det flugter præcis med de tanker, Mette Nielsen gjorde sig, før hun selv skulle under sprøjten:

- Jeg har prøvet det før for en del år tilbage, men der gav det ikke rigtig den effekt, som jeg ønskede. Siden har jeg brugt cremer, som kan gøre meget, men der mangler lige det sidste i forhold til rynker. Det her giver lige et lille boost til, at man ser lidt mere frisk ud. Når man er træt, så bliver den der fold lige lidt mere markant, og det kan cremer altså ikke klare på samme måde som det her, forklarer hun, der for lidt tid siden også fik botox i læberne:

- Det var også bare for at se lidt mere frisk ud. Jeg har altid været glad for mine læber, men når jeg smiler, så havde jeg ingen overlæbe, så jeg lignede en hest, der griner. Jeg tænkte så, at jeg bare ville få lidt i, og det handler om selvtillid og velvære, siger Mette Nielsen.

Hvilken respons får du fra din omgangskreds, når du får lavet kosmetiske behandlinger?

- Det er kun de nærmeste, der kan fornemme det. Dem, jeg ikke ser så tit, kan ikke se det. Min gamle far synes, det er noget pjat, men hvis det er det, der gør, at når jeg står op om morgenen og kigger mig selv i spejlet og har det godt med mig selv, så er jeg egentlig lidt ligeglad med, hvad alle andre synes, lyder det fra Mette Nielsen.

Manipulerer kroppen Du sidder givetvis tilbage med tanker, om det overhovedet er en sund kultur at manipulere ved menneskets udseende på den her måde. Naturen skal vel have lov til at gå sin gang. De tanker sidder jeg i hvert fald selv tilbage med på behandlingsklinikken, som jeg deler med sygeplejersken:

- Jeg synes jo hellere, at man skal få fremhævet de positive sider ved én, det vil sige, at vi ikke skal gå ind og ændre for meget ved folks ansigter. Vi kan selvfølgelig lave nogle træk, så det fremstår mere velproportioneret, men vi kan ikke gå ind og lave et ansigtsløft eller kirurgi. Det er ikke det, vi gør, lyder det fra Sandra Madvig Dudmish.

- Bliver det for meget Instagram-agtigt med kæmpemarkerede kæbelinjer, løftede bryn og alt muligt crazy, så er det ikke her, man skal have det lavet. Det er det naturlige look, vi bestræber os på, fortsætter hun og understreger:

- Kommer der for eksempel nogle unge piger ind, som gerne vil have store læber, så må de altså finde et andet sted, fordi det er ikke pænt, og jeg tror, det er en dille lige nu, at man skal have store læber, og så går man ind og laver en masse skader på læberne, som de skal gå rundt med. Der er jeg meget konservativ.

Sandra Madvig Dudmish bruger selv botox. Faktisk startede hun allerede som 28-årig:

- Der er vigtigt for mig, at jeg ser naturlig ud, og at jeg forebygger, så jeg ikke får dybe rynker. Jeg får lavet behandlinger mellem brynene og ved øjnene, så jeg kan forebygge dybe rynker. Jeg får ikke så store mængder, for det har jeg ikke brug for på grund af min alder, siger den 31-årige sygeplejerske.

Hvilke overvejelser gjorde du dig, for alt andet lige var du meget ung, da du startede?

- Jeg tænkte umiddelbart, at det skulle jeg ikke, men så begyndte jeg at undersøge markedet, og der fandt jeg ud af, at det forebygger rynker for eksempel, siger hun.

Botox og fillers Sandra Madvig Dudmish behandler foruden botox også med såkaldte fillers, som er et slags kemisk fremstillet naturligt produkt:

- Botox virker kun i musklerne og får dem til at slappe af. Fillers består af vand og hyaluronsyre, så det er et forholdsvist naturligt produkt. Der er bare nogle større risici, fordi man kan få infektioner og okkluderede kar, som man faktisk kan risikere en lille blodprop af. Mange tror, det bare er en frokostting, man kan komme ind og få lavet, fordi det har man set i fjernsynet, men det er en lidt større forberedelse, man skal gøre sig, inden man springer ud i det, forklarer hun.

Hvis man gerne vil have lavet en kosmetisk behandling, hvordan foregår det så fra start til slut?

- Hvis du ved, hvad du vil have lavet, så fortæller jeg dig om behandlingen, risici og komplikationer. Og så fortæller jeg dig om, hvordan du skal forholde dig inden behandlingen, hvad du skal gøre efter behandlingen, og så har man betænkningstid på 48 timer. Når man kommer igen derefter, så tager vi nogle før-billeder, som skal bruges til dokumentation i journalen, og så foretager man behandlingen. Det er det, fortæller hun og bemærker:

- Med botox kan man først se virkningen efter 10-14 dage, fillers kan man se forholdsvist hurtigt efter.

Hvis man går med tanker om at komme rynken til livs, kan man få en uforpligtende og gratis samtale med Sandra Madvig Dudmish. Og det gælder også for mænd:

- Af dem, som kommer ind, er omkring 10-20 procent af dem mænd. Mændene er også blevet lidt mere forfængelige. Nogle af dem får botox og fillers mod rynker, især på panden, men de fokuserer også på karspringninger på benene, fordi nogle løber meget for eksempel, fortæller hun.