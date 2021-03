Daglig leder af Bengerd Huse Birthe Hansen kan glæde sig over, at alle beboere har fået tilbudt første vaccinestik. Foto: Hans-Henrik Lærke

Botilbudsbeboere har fået første stik

- Det var en rigtig glædelig dag for vores borgere. Dels var det en god oplevelse med kyndig bistand fra sundhedspersonalet fra Region Sjælland, og dels betyder vaccinen, at hverdagen kan blive lidt lettere for vores borgere. Når vaccinen begynder at virke efter 14 dage, kan de komme lidt mere ud, end der har været mulighed for den seneste lange tid, siger Britta Nielsen (SF), som er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, i pressemeddelelsen.