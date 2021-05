Se billedserie Tobias Jacobsen filmer Claus Jørgensens kunstværk Sigerstedvarden, ved Sigersted gadekær. Foto: Bodil Pinholt

Bosætningsfilm skal skaffe nye borgere og styrke foreningslivet i landsbyerne

Ringsted - 21. maj 2021

Salgskampagne: Bringstrup og Sigersted blev tirsdag i sidste uge fotograferet oppefra og nedefra. Det var til en reklamefilm for området, der skal være med til at skaffe tilflyttere til Bringstrup-Sigersted.

- Vi er interesseret i at blive flere for at sikre den service, der er her. Vi har ingen købmand, men vi har småerhverv, siger Lárus Àgùstsson, der er formand for Bringstrup-Sigersted Lokalråd.

Et andet formål er at sælge lokalsamfundet og at få folk til at deltage aktivt i foreningslivet, også tilflytterne. Det er lidt vanskeligt at få nye med i foreningslivet.

- Vi har en stor ældregeneration, men der har været en del udskiftning de seneste ti år, fortæller Lárus Ágústsson.

Det er ikke fordi, der er meget til salg i området i øjeblikket, men i Sigersted er der tre nybyggede huse. Det ene er solgt nu, og de to andre venter på købere. I følge lokalplanen er der åbnet mulighed for at bygge tre nye huse i Ørslev Under Skoven og i Bringstrup kan der også udbygges.

Lárus Ágústsson fremhæver den dejlige natur tæt på Susåen og Ringsted Å. Og så er afstanden til Ringsted ikke længere, end man kan cykle. Der er for eksempel fire kilometer fra Sigersted.

- Alt i alt går det fint, forsikrer Lárus Ágústsson, og det vil man også sikre i fremtiden.

Bosætningsfilmen bliver produceret uden omkostninger for Bringstrup-Sigersted Lokalråd.

Mediebureauet Ad Media henvendte sig for over et år siden og spurgte, om lokalrådet om det var interesseret i en få en reklamefilm - ganske gratis. AD Media har skaffet sponsorer, så det eneste lokalrådet skulle lave var en tidsplan for optagelserne.

Optagelserne har foregået rundt i begge sogne, og filmfotografen har været ved kirkerne, friskolen, de tre nybyggede huse i Sigersted, ved Sigersted gadekær og Sigerstedvarden, forsamlingshuset Friheden, Englerup Ridecenter, idrætsforeningen, Rollespilsforeningen og Bruces hus og have. Der er blev filmet fra jorden og med drone over områderne.

ISO Film har ført kameraet, og klipper dagens optagelser sammen til en film, der højst vil være på to til tre minutter. Mere tid skal det ikke tage at sælge områderne. Hvis det bliver for langtrukkent zapper folk bare væk.

- Vi har en god forståelse for, hvad hr. og fru Danmark er vant til, forsikrer kameramand Tobias Jacobsen.

Han har filmatiseret stort set alle mindre byer i hele landet. De minder en del om hinanden, men ingen andre har en varde, som Claus Jørgensens kunstværk i Sigersted.

- Jo mere jeg er rundt at filme, jo mere bliver jeg bekræftet i, at vi er hyggelige, vi skal bare ud at møde hinanden, siger Tobias Jacobsen og fortsætter.

- Jo mere vi kommer ud af storbyen, jo mere kommer vi hinanden ved.

Han regner med, at filmen er færdig midt i juni. Så vil man kunne se den på Bringstrup-Sigersted Lokalråds hjemmeside og de lokale foreningers hjemmeside, skolen med videre.

Det kommer også på Facebook.

- Så gælder det om at like, så bliver det delt rundt omkring, siger Lárus Ágústsson.