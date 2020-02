Her ses borgmester Henrik Hvidesten flankeret af formand for Natteravnene i Ringsted Leif Marstrand (th.) og næstformand Henning Hartvig. Privatfoto

Borgmesteren er blevet natteravn

Rundturen foregik i selskab med formand Leif Marstrand og næstformand Henning Hartvig, og den gik så godt, at borgmesteren efterfølgende valgte at melde sig ind hos de lokale Natteravne.

For en måned siden var også direktør i Dansk Kabel TV og formand for TMS Ringsted Henrik Dudek med ude på prøvetur med Natteravnene. Han valgte også efterfølgende at melde sig ind.

Som en del af aftalen har Natteravnene fået gratis billetter til TMS-herrernes opgør i 1. division i Ringsted Sport Center søndag 1. marts. Her får Natteravnene mulighed for at præsentere deres opgaver og forsøge at få nye Natteravne.