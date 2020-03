Andrea Karlsen glæder sig til at komme i gang med valgkampen næste år. - Jeg synes, vi har leveret i denne periode og jeg glæder mig til at komme ud og fortælle vælgerne, at vi er et seriøst parti til højre for midten, siger Andreas Karlsen.

Borgmesterdrømme spirer hos Konservatives spidskandidat

24-årige Andreas Karlsen er valgt som Konservatives spidskandidat til kommunalvalget i Ringsted Kommune i 2021. Partiet er også i gang med at samle et sammentømret hold til partilisten.

Konservatives nu 24-årige Andreas Karlsen blev valgt ind som en klar nummer to i en stor flot Konservativ gruppe på hele tre medlemmer efter seneste kommunalvalg i november 2019, men siden har først Lars Tegl Rasmussen og senest stemmesluger Finn Andersen valgt at forlade partiet på grund af intern uenighed om den politiske linje.

