Borgmester i Ringsted, Henrik Hvidesten (V), er glad for, at Regeringen og Folketingets partier har prioriteret Ringsted i aftalen om ny infrastruktur. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om transportudspil: Jeg er glad for at få en afklaring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgmester om transportudspil: Jeg er glad for at få en afklaring

Ringsted - 28. juni 2021 kl. 13:07 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Lige mellem Adamshøj og Fjellebro bliver der i fremtiden rejst en dobbelt- eller ensporet jernbaneudfletning.

Det står klart, efter Regeringen og Folketingets partier idag præsenterede aftalen om landets nye infrastrukturplan, der bl.a. giver grønt lys til en østlig udfletning, som skal sætte retningen for fremtidens »kapacitetsudvidelse og hastighedsoptimering« ved Ringsted Station.

- Jeg er glad for at vi får en afklaring omkring den her udfletning. Nu ved vi endelig, hvor den skal ligge, og at det bliver den østlige udfletning, siger Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted. Han mener, at det er bedre at sende udfletningen udenbys.

- Hvis det var endt med den vestlige udfletning, havde man praktisk talt placeret en stor trafikløsning lige midt i byen. Det er bedre at sende den øst for byen, hvor man kan etablere den langt mere hensigtsmæssigt og med støjskærmning ved områdets kommende boliger, siger borgmesteren.

Drøftelse af timemodel undrer I offentliggørelsen drøftede man bl.a. en genindførelse af timemodellen uden stop i Ringsted, hvilket undrer Henrik Hvidesten.

- det er super vigtigt, at Ringsted forbliver et trafikalt knudepunlt på vej og bane, fordi det er her øst og vest-skinnerne mødes. Det knudepunkt, kan jeg slet ikke forstå, hvorfor man drøfter at afskaffe til fordel for en timemodel uden stop i Ringsted, siger borgmesteren og slår fast:

- det er vigtigt at sige, at det fortsat er vores ønske at udnytte vores gode placering til at få toge til Ringsted.

Der mangler stadig noget Selv om han glæder sig, over, at Ringsted fik det sidste ord i sagen om jernbaneudflytningen, ærgrer Henrik Hvidesten sig over, at regeringen ikke har kigget på motorvejen ved Ringsted.

- Vi har en motorvej, der er meget trafikeret, og det burde man afhjælpe. Jeg ved ikke, om det skulle være en helt ny motorvej mellem Roskilde-Ringsted, men man er nødt til at kigge på motorvejen, siger Henrik Hvidesten, der som et plaster på såret håber, at Ringsted kan få del af aftalens midler til støjbegrænsning ved motorveje.

- Motorvejen både nord og syd for Ringsted giver store støjproblemer.

Ellers håber borgmesteren, at Regeringen - og Transportministeriet - har lyttede efter, da han og Torben Lollike (R), udvalgsformand i Klima- og miljøudvalget mødtes med transportminister Benny Engelbrecht (S) om tre rundkørsler i Ringsted, der er farlige for bløde trafikanter.