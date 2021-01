Borgmester om Løkke-exit: Har mistet en markant profil

Sådan siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) til Lars Løkke Rasmussens udmeldelse af Venstre. Henrik Hvidesten bemærker dog samtidig, at det er vigtigt at huske på, at Venstres politiske linje ikke er bundet op på personer, og at udmeldelsen derfor ikke ændrer på partiets retning.