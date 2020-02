Artiklen: Borgmester hjemvendt fra skiferie: Man kan ikke undgå at tænke på det

Henrik Hvidesten (V) er klar til at indlede forårssæsonen i byrådssalen efter netop at være hjemvendt fra skiferie med familie i Østrig.

Ringsteds borgmester har dog ikke kunne undgå at tænke over særligt én ting på vej hjem i bilen:

- Det gør selvfølgelig stort indtryk, når man hører, at der er en anden dansker, der er blevet smittet, men jeg er ikke bekymret på et personligt plan, selvom man ikke kan undgå at tænke på det.